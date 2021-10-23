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Экс-главу города Сальска Ростовской области отправят на скамью подсудимых за взятку

Общество
Экс-главу города Сальска Ростовской области отправят на скамью подсудимых за взятку
 /  Пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области

Ростов-на-Дону, 23 октября. Экс-глава администрации города Сальска Ростовской области предстанет перед судом за получение взятки. Вместе с ним на скамью подсудимых отправится и его заместитель.

Как сообщили в пресс-службе Управления Следственного комитета России по Ростовской области, фигурантов обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством взятки).

По версии следствия, в декабре прошлого года глава администрации Сальского городского поселения, предварительно договорившись со своим замом, получили через посредника взятку в размере 2,5 млн рублей за оказание содействий при исполнении муниципального контракта по благоустройству городского парка.

В процессе следственных действий обвиняемые были задержаны. Сейчас им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении посредника выделено в отдельное производство. 

Ранее ФАН сообщал, что в Ростовской области задержали главу Кагальницкого района. Его подозревают в превышении должностных полномочий связанных с жильем для детей-сирот в поселке Малиновка. Весной текущего года прокурорская проверка выявила грубые нарушения в состоянии квартир, предназначенных для передачи администрацией Кагальницкого района детям-сиротам и признала их непригодными для проживания.

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