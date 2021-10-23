Сотрудники донского ГИБДД пресекли контрабанду наркотиков

Ростов-на-Дону, 23 октября. Автоинспекторы Ростовской области задержали водителя, перевозившего крупную партию наркотических средств. Злоумышленник попался сотрудникам правопорядка на 96-ом километре автодороги «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск».

Как сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД, инспекторы Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 1 остановили для плановой проверки автомобиль Hunday, за рулем которого находился 23-летний парень. Во время общения с полицейскими мужчина стал нервничать, что заставило полицейских досмотреть транспортное средство.

Во время осмотра автомобиля в салоне был обнаружен рюкзак с вещами, в котором находилось четыре полимерных пакета со свертками синтетического наркотика. Как выяснилось позже, это был метилэфедрон, с общей массой 130 граммов.

Задержанный пояснил, что планировал сбыть наркотики с помощью закладок. В настоящее время в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта «г» частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант заключен под стражу.

Ранее ФАН рассказывал, как на берегу Таганрогского залива был обнаружен автомобиль с телом мужчины со множественными колото-резанными ранениями в области груди. В перевернутом «Опель Антара» находился 45-летний житель Таганрога. По предварительной версии мужчину убили, после чего, вместе с автомобилем скинули с обрыва.