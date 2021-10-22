Мужчина умер в очереди к врачу в ростовской поликлинике

Ростов-на-Дону, 22 октября. В городской поликлинике №1, расположенной на улице Сержантова, в очереди к врачу скончался мужчина. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Как сообщает портал donday, умершему был 61 год. Он утром пришел в поликлинику и стояв в очереди в регистратуру, скончался.

После инцидента центральный вход поликлиники был закрыт и всем посетителям пришлось заходить в медицинское учреждение через травмпункт.

Ранее ФАН сообщал, что в связи с заполненностью коронавирусных госпиталей региона многие из жителей области, даже при выявлении коронавируса, при легком или среднем течение болезни лечатся дома. Чтобы получить бесплатные лекарства, заболевшим необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.