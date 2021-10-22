Ростовские власти обнаружили слив нечистот в ливневки и пруд возле храма ЮВО

Ростов-на-Дону, 22 октября. Специальная комиссия при участии сотрудников комитета по охране окружающей среды обнаружила четыре незаконных подключения промышленных предприятий к системе отвода ливневых вод по улице Текучева, а также сброс канализационных стоков в балку Рябинина. Об этом написал в своем Instagram глава администрации города Алексей Логвиненко.

Как отметил Алексей Логвиненко, телеинспекционное обследование системы отвода ливневых вод выявило факт незаконного подключения и коммерческого объекта к ливневой канализации с целью сброса хозяйственно-бытовых стоков.

Глава городской администрации Ростова также сообщил, что по всем фактам нарушений составлены акты административных нарушений.

Балка Рябинина для Ростова-на-Дону знаковое место. Она прилегает к главному храму Южного военного округа и по плану городского развития, уже в ближайшее время там должен появиться новый городской парк.

Ранее ФАН сообщал, что на левом берегу Дона могут вырубить деревья в связи с реализацией проекта по строительству канатной дороги. Речь идет о строительстве станций «канатки» вблизи стадиона «Ростов-Арена».