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Ростовские власти обнаружили слив нечистот в ливневки и пруд возле храма ЮВО
Общество
Ростовские власти обнаружили слив нечистот в ливневки и пруд возле храма ЮВО
instagram.com  /  Алексей Логвиненко

Ростов-на-Дону, 22 октября. Специальная комиссия при участии сотрудников комитета по охране окружающей среды обнаружила четыре незаконных подключения промышленных предприятий к системе отвода ливневых вод по улице Текучева, а также сброс канализационных стоков в балку Рябинина. Об этом написал в своем Instagram глава администрации города Алексей Логвиненко. 

Как отметил Алексей Логвиненко, телеинспекционное обследование системы отвода ливневых вод выявило факт незаконного подключения и коммерческого объекта к ливневой канализации с целью сброса хозяйственно-бытовых стоков. 

Глава городской администрации Ростова также сообщил, что по всем фактам нарушений составлены акты административных нарушений. 

Балка Рябинина для Ростова-на-Дону знаковое место. Она прилегает к главному храму Южного военного округа и по плану городского развития, уже в ближайшее время там должен появиться новый городской парк. 

Ранее ФАН сообщал, что на левом берегу Дона могут вырубить деревья в связи с реализацией проекта по строительству канатной дороги. Речь идет о строительстве станций «канатки» вблизи стадиона «Ростов-Арена».

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