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Строительство канатной дороги на левом берегу Дона может уничтожить еще одну рощу
Общество
Строительство канатной дороги на левом берегу Дона может уничтожить еще одну рощу
rostov-gorod.ru  /  Официальный портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, 22 октября. Еще меньше деревьев может остаться на левом берегу Дона в связи с реализацией проекта по строительству канатной дороги. Речь идет о строительстве станций «канатки» вблизи стадиона «Ростов-Арена».

В настоящее время проектировщики канатной дороги вынесли на общественные слушания изменения в правилах городского землепользования, их обсуждения продлятся до 14 ноября. По мнению представителей проектной организации, необходимо скорректировать экологический коридор, необходимый в природе для сохранения биологического разнообразия, охраны естественных путей миграции животных и распространения растений.

Строительство канатной дороги на левом берегу Дона может уничтожить еще одну рощу
rostov-gorod.ru / Официальный портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону

На расчищенной территории, которая согласно плану уничтожит две трети деревьев, помимо станции канатной дороги планируется расположить зоны отдыха и другие объекты инфраструктуры.

Ранее в Ростове-на-Дону общественный резонанс вызвало желание вырубки рощи на левом берегу Дона, расположенной сразу за Ворошиловским мостом. ФАН писал, что сити-менеджер города Алексей Логвиненко в своем Instagram опроверг информацию о строительстве жилого комплекса на месте рощи и успокоил ростовчан, отметив, что прощаться с рощей на левом берегу Дона, как это делают в городских социальных сетях, точно не стоит.

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