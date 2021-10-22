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ФАН узнал, когда начнется строительство моста через Ростовское море

Общество
ФАН узнал, когда начнется строительство моста через Ростовское море
Википедия  /  Гайдук

Ростов-на-Дону, 22 октября. Министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев доложил губернатору Василию Голубеву, что в 2022 году начнется строительство моста через Ростовское море, который свяжет Платовский микрорайон с городом.

Как отметил министр, в настоящее время идет подготовка проектно-сметной документации. После этого начнется поиск подрядчиков и строительство нового дорожного объекта. По планам чиновников, работы начнутся во второй половине 2022 года, а в 2023 году объект сдадут в эксплуатацию.

Региональные власти отмечают, что строительство в данном объекте назрело давно, так как на протяжении многих десятилетий единственной дорогой связывающей эти точки была и остается дорога через дамбу, которая также нуждается в капитальном ремонте.

В целом в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» в текущем году планируется реконструировать и возвести 15 региональных объектов. Десять из них должны сдать уже в 2021 году.

Ранее ФАН сообщал, что на модернизацию трамвайных линий в Ростове-на-Дону выделят 15,4 млрд рублей. Эти деньги направят на создание высокоскоростного трамвайного сообщения, которое станет альтернативой долгожданному метро.

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