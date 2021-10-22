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Власти Ростова опроверги строительство ЖК вместо рощи на левом берегу Дона
Общество
Власти Ростова опроверги строительство ЖК вместо рощи на левом берегу Дона
instagram.com  /  Алексей Логвиненко

Ростов-на-Дону, 22 октября. Строительство жилого комплекса на месте рощи на левом берегу Дона не планируется. Об этом написал сити-менеджер города Алексей Логвиненко в своем Instagram.

Градоначальник отметил, что кто-то искусственно дезинформирует ростовчан в социальных сетях.

«Мы сохраняем рощу в целом или частично, в зависимости от состояния деревьев. Но не стоит забывать, что при строительстве Левобережного мы пытались сохранить максимальное количество деревьев. Но в процессе эксплуатации парка часть из них были признаны аварийными. Они были снесены и взамен высажены новые. В том числе несколько сотен крупномерных хвойников», — написал Алексей Логвиненко.

Также глава города напомнил, что генплан развития донской столицы был принят в 2016 году. На последнем заседании думы привели правила землепользования и застройки в соответствии с генеральным планом, который предусматривает продление набережной, создание парка с учетом существующей рощи и высадки новых деревьев. Возможно и восстановление речного трамвая, который свяжет левый и правый берега.

«Хочу отметить, что в администрацию города ни за разрешением на строительство, ни на снос зеленых насаждений никто не обращался, а значит, никаких разрешающих документов на освоение данной территории, а тем более сноса зеленых насаждений, не выдавалось», — пояснил глава города.

Алексей Логвиненко уверен, что прощаться с рощей на левом берегу Дона, как это делают в городских социальных сетях, точно не стоит.

Накануне городские СМИ сообщили, что часть ростовчан, подписанных на аккаунт сити-менеджера Ростова-на-Дону, которые писали гневные комментарии, были заблокированы или удалены из подписчиков Логвиненко. Эту ситуацию в своем сообщении глава города никак не прокомментировал.

Ранее ФАН сообщал, что на неактивных индустриальных территориях города Ростова-на-Дону обустроят творческие пространства. В креативные пространства в скором времени превратятся здания Мукомольного завода №2, промышленной зоны «Ковш», Ростовского вино-водочного завода и кондитерской фабрики.

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ростов на дону логвиненко роща левый берег Дона
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