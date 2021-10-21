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Трое малышей погибли во время пожара в Ростовской области

  /   Обновлено: 21 октября 2021 20:44
Происшествия
Трое малышей погибли во время пожара в Ростовской области
пресс-служба МЧС по Ростовской области  /  Пресс-служба МЧС по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 21 октября. При пожаре в частном домовладении, расположенном в хуторе Байков Зимовниковского района Ростовской области, погибли трое детей.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, пожар произошел в доме на улице Центральная. После того, как возгорание было локализовано, на месте происшествия были обнаружены тела троих мальчиков: шести, четырех и трех лет.

пресс-служба МЧС по Ростовской области / Пресс-служба МЧС по Ростовской области

Как сообщили очевидцы, при пожаре произошло обрушение кровли дома. Отец находился в отъезде, где была мать — неизвестно.

Площадь возгорания оставила 230 кв. метров. К тушению пожара были привлечены 39 человек личного состава и 12 единиц техники. Проводится проверка.

пресс-служба МЧС по Ростовской области / Пресс-служба МЧС по Ростовской области

Ранее ФАН рассказывал, как в Уфе во время пожара в многоквартирном доме погиб человек. Возгорание оперативно потушили, его площадь составила 700 квадратных метров. Установлено, что до ЧП жильцов здания расселили, оно считалось нежилым.

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