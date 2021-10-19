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Новые коронавирусные ограничения вступают в силу на Дону
Общество
Новые коронавирусные ограничения вступают в силу на Дону
Федеральное агентство новостей  / 

Ростов-на-Дону, 19 октября. Новые изменения внесены в постановление регионального правительства №272, которые предусматривают ряд дополнительных ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Ростовской области.

Согласно документу, граждане, выехавшие с территории Ростовской области после 20 октября текущего года более чем на 72 часа, обязаны пройти ПЦР-тестирование и пребывать на самоизоляции до окончательного результата. Как пояснили в региональном правительстве, эти правила не распространяются на лиц, осуществляющих транзитный проезд, или при наличии свежих ПЦР-тестов, справки о перенесенном заболевании или вакцинации.

Перестают работать детские игровые площадки, комнаты и детские развлекательные центры вне зависимости от местоположения.

Для лиц старше 18 лет предусматривается наличие перечисленных выше медицинских документов при посещении летних площадок и веранд заведений общепита, театров, музеев, домов культуры, санаториев, СПА-салонов, бассейнов, аквапарков и цирков.

Вводится обязательное ношение медицинских масок или респираторов как для обучающихся, так и для преподавательского состава в колледжах и техникумах.

В 27 муниципалитетах области останавливается плановая госпитализация.

Ранее ФАН сообщал, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, власти Ростовской области рассматривают вопрос об увеличении количества ковидных госпиталей до конца октября. Количество коек в новых госпиталях будет напрямую зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

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