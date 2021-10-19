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Стало известно, какую меру пресечения избрал суд для главы Кагальницкого района
Общество
Стало известно, какую меру пресечения избрал суд для главы Кагальницкого района
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Ростов-на-Дону, 19 октября. Зерноградский суд Ростовской области избрал меру пресечения для задержанного накануне главе Кагальницкого района Игорю Грибову. Теперь ему необходимо приходить в суд по вызову и до 11 декабря текущего года оставаться дома в вечерние часы.

Как сообщает пресс-служба объединенных судов, Грибову запрещено общаться с участниками уголовного дела, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, выходить в интернет и пользоваться телефоном.

Ранее ФАН сообщал, что главу района подозревают в превышении должностных полномочий связанных с жильем для детей-сирот в поселке Малиновка Кагальницкого района. Весной текущего года прокурорская проверка выявила грубые нарушения в состоянии квартир, предназначенных для передачи администрацией Кагальницкого района Ростовской области детям-сиротам и признала их непригодными для проживания.

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