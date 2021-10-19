Владельцы электросамокатов в Ростове могут столкнуться с ограничениями из-за кикшеринга

Ростов-на-Дону, 19 октября. Ростовская городская Дума определилась с организацией работы кикшеринговых компаний, приняв решение о запрете оставлять электросамокаты вне пунктов проката транспортных средств.

Подробности принятия данного решения стали известны во время очередного заседания городского парламента, где глава городского транспортного департамента Христофор Ермашов ознакомил всех с присутствующих с нововведениями.

Глава транспортного департамента отметил, что все пункты кикшеринга должны быть оформлены в едином стиле. Обеспечение парковок для средств передвижения должны обеспечить сами операторы, а если транспорт будет брошен на городских улицах вне отведенных для парковки зон, его будут эвакуировать на специальную площадку.

Как стало известно ФАН, городская прокуратура не поддержала подобное новшество. В частности, прокурор города Олег Фрикель выразил обеспокоенность тем, что при таких правилах своих самокатов могут лишиться и личные владельцы. В ответ на замечание депутаты городской Думы пообещали пересмотреть решение и внести в него соответствующие поправки.

Ранее ФАН сообщал, что нововведения для кикшеринговых компаний в Ростове-на-Дону не поддержали несколько компаний, занимающихся прокатом этого вида транспорта. Согласно документу, помимо определенных мест для использования этого вида транспорта в администрации предложили установить парковки и каждую закрепить за определенным оператором.