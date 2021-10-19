Съемки документального фильма о предательствах времен ВОВ начались в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 19 октября. Режиссер Руслан Кечеджиян снимет документальный фильм о предательствах времен Великой Отечественной войны. Производство картины уже стартовало в Ростовской области.

Кинолента получила название «Биология предательства». Фильм расскажет о преступлениях, которые совершили предатели, воевавшие на стороне врага. Ленту обещают выпустить в сентябре 2022 года.

«Главная задача этого проекта, как и проекта «Без срока давности», – не допустить искажения исторических фактов, жители Ростовской области должны знать о военных преступлениях коллаборационистов на Дону», — указал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин.

Режиссер сообщил, что съемочная группа только-только приступает к созданию картины. Он обратился к россиянам, которые застали то время, с просьбой рассказать о страшных преступлениях предателей. Кечеджиян подчеркнул, что живые свидетели очень важны, пишет «Культуромания».

Ранее стало известно, что документальный фильм о знаменитом путешественнике и писателе Федоре Конюхове запустят в производство в 2022 году. Медиагруппа «Патриот» окажет информационную поддержку проекту.