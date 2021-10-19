В Ростовской области будут бесплатно доставлять лекарства пациентам с COVID-19 на дом

Ростов-на-Дону, 19 октября. Дончанам, которые заболели коронавирусом, положены бесплатные лекарства. Об этом сообщили в оперативном штабе Ростовской области по противодействию COVID-19. Причем медикаменты должны доставлять на дом.

В связи с заполненностью коронавирусных госпиталей региона многие из жителей области, даже при выявлении коронавируса, при легком или среднем течение болезни лечатся дома. Чтобы получить лекарства, заболевшим необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

Как пояснили ФАН в оперштабе, в области для этих целей созданы выездные бригады врачей и волонтеров. Все лекарства выдаются бесплатно, но только по назначению врача, который и принимает окончательное решение, ссылаясь на здоровье пациента при осмотре. Если возникают вопросы с выдачей лекарств, то их необходимо решать с главным врачом поликлиники или медицинской организации в которую обратился пациент.

Ранее ФАН сообщал, что региональные власти рассматривают вопрос об увеличении количества ковидных госпиталей на Дону до конца октября. В ближайшее время может открыться шесть новых госпиталей. Они появятся в Цимлянском и Дубовском районах, а также в нескольких городах — Донецке, Шахтах и Зверево. Количество коек в новых госпиталях будет напрямую зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.