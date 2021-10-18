Глава Кагальницкого района Грибов задержан в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 18 октября. Задержан глава Кагальницкого района Ростовской области Игорь Грибов, в настоящее время он находится в изоляторе временного содержания города Зернограда. Об этом ФАН сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

По информации источника близкого к ситуации, в ближайшее время Грибову изберут меру пресечения.

Главу района подозревают в превышении должностных полномочий связанных с жильем для детей-сирот в поселке Малиновка Кагальницкого района. Весной текущего года прокурорская проверка выявила грубые нарушения в состоянии квартир, предназначенных для передачи администрацией Кагальницкого района Ростовской области детям-сиротам и признала их непригодными для проживания.

Ряд СМИ уже сообщили о задержании чиновника, однако официального подтверждения пока нет.

Ранее ФАН рассказывал, как двум сиротам из Кагальницкого района удалось отстоять свои права на качественное жилье. Районные власти предоставили несовершеннолетним сиротам жилье в двухэтажном доме на улице Юбилейной в поселке Малиновка, не проверив состояние здания. Зерноградский районный суд обязал администрацию Кагальницкого района предоставить потерпевшим благоустроенные квартиры специализированного жилищного фонда по договорам найма.