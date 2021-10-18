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Число COVID-госпиталей в Ростовской области может увеличиться
Общество
Число COVID-госпиталей в Ростовской области может увеличиться
Невские Новости  /  Анна Карпова

Ростов-на-Дону, 18 октября. Региональные власти рассматривают вопрос об увеличении количества ковидных госпиталей на Дону до конца октября. Об этом рассказали в управлении информационной политики Ростовской области.

В ближайшее время может открыться шесть новых госпиталей. Они могут появиться в Цимлянском и Дубовском районах, а также в нескольких городах — Донецке, Шахтах и Зверево. В пресс-службе областной администрации добавили, что количество коек в новых госпиталях будет напрямую зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

В настоящее время Ростовская область снова побила суточный рекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. Число инфицированных увеличилось на 586 и достигло показателя в 148 234 человек. Ковидные госпитали области работают на предельных мощностях при загруженности в 98,7%.

На сегодня в Ростовской области не осталось районов где бы за сутки не выявили больных. Она занимает первое место в Южном федеральном округе по количеству заболевших и шестое место среди субъектов РФ по распространению коронавирусной инфекции.

Ране ФАН сообщал, что середина октября отметилась для Ростовской области очередным антирекордом по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. В пятницу регион установил новый максимальный рекорд за всю историю пандемии с 567 заболевшими.

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