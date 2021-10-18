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Академик РАН Матишов назвал «ошибкой» строительство Багаевского гидроузла

Общество
Академик РАН Матишов назвал «ошибкой» строительство Багаевского гидроузла
Prt Scr youtube.com  /  Донской государственный технический университет

Ростов-на-Дону, 18 октября. Строительство Багаевского гидроузла на Дону является большой ошибкой, о чем заявил один из самых авторитетных в мире океанологов, научный руководитель ЮНЦ РАН, академик Геннадий Матишов.

По его мнению, сегодня на Дону в условиях маловодья плотина воды не прибавит — Дон и так уже обмелел дальше некуда.

Матишов уверен, что маловодье влияет на затоки в дельту Дона соленой черноморской воды. Кроме того, как отмечает академик, на протяжении пяти месяцев температура воды достигает 34-35 градусов, что ведет к заселению донского водного бассейна совсем другой фауной и оборачивается вымиранием аборигенных видов. Причина, по мнению специалиста, проста — неразумное поведение человека.

«Сейчас у нас принято думать, что экология — это только загрязнение окружающей среды и ничего больше. Плохая экология — когда грязно, хорошая — когда чисто и можно еще напачкать. Поэтому как таковой экологией у нас никто не занимается, равно как и воспроизводством ценных рыб. Меня это огорчает», — заявил академик в интервью изданию «Научная Россия».

Ранее ФАН сообщал, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился направить на оздоровление реки Дон 100 млрд рублей до 2030 года. Документ, в который вошло 22 инициативы, был размещен на сайте кабмина. Одной из главных задач по-прежнему остается сооружение Багаевского гидроузла, который позволит экономно относиться к водным ресурсам и обеспечит водой Новочеркасскую ГРЭС. Стоимость только этого проекта составляет 29 млрд рублей.

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академик ростов на дону ЮНЦ РАН Геннадий Матишов
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