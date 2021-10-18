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Изрезанное тело торговца валютой нашли в сброшенном с обрыва авто под Таганрогом
Происшествия
Изрезанное тело торговца валютой нашли в сброшенном с обрыва авто под Таганрогом
управление Следственного комитета по Ростовской области  /  пресс-служба СК по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 18 октября. На берегу Таганрогского залива убили мужчину, а его тело скинули вместе с автомобилем с обрыва, об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Автомобиль с телом мужчины со множественными колото-резанными ранениями в области груди был обнаружен 15 октября. В перевернутом «Опель Антара» находился 45-летний житель Таганрога.

Как стало известно ФАН, погибший официально не работал, а занимался обменом валюты. Также он был неоднократно судим за кражу и грабеж в начале нулевых.

В процессе следственно-оперативных мероприятий сотрудникам СК и полиции удалось задержать предположительного убийцу, которым оказался 37-лений таганрожец.

В настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ, в отношении подозреваемого проводятся следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ФАН сообщал, что правоохранители установили личности подозреваемых в убийстве студентки в Воронежской области. Труп потерпевшей был найден в поле недалеко от села Озерное. Причастными к преступлению стали жители Борисоглебского района.

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