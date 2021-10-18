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Гостиница из Новороссийска хочет отсудить у ФК «Ростов» 3,3 млн руб.
Общество
Гостиница из Новороссийска хочет отсудить у ФК «Ростов» 3,3 млн руб.
fc-rostov.ru  / 

Ростов-на-Дону, 18 октября. Новороссийская гостиница подала иск к футбольному клубу «Ростов» на сумму 3,3 млн рублей. Информация об этом появилась в электронной картотеке дел областного Арбитражного суда.

Согласно документу, в роли истца выступает компания из Краснодарского края ООО «Черноморие», основным видом деятельности которой является содержание гостиниц и других мест для временного проживания. Подробности дела пока не уточняются, так как оно еще не принято судом к производству.

Однако это далеко не первый иск к ростовскому футбольному клубу с начала осени. В конце сентября текущего года в судебную инстанцию обратился предприниматель Константин Кириллов, который потребовал с руководства ФК 6,5 млн рублей за неуплату кейтеринга, организованного для VIP клиентов в 2019-2020 годах во время игр сезона российской премьер лиги.

Ранее ФАН рассказывал, как областной Ростовский суд, рассмотрев апелляционную жалобу бывшего топ-менеджера футбольного клуба «Ростов» Юрия Дорофеева, оставил приговор без изменений. Уголовные разбирательства по делу длились целый год. В течение этого времени слушания часто переносились из-за неявки свидетелей и защиты. Однако по последнему решению суда, топ-менеджер получил приговор в пять лет колонии общего режима.

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