Водитель сбил переходящую дорогу женщину в Ростове и скрылся, ФАН публикует видео

Ростов-на-Дону, 18 октября. В Ростове-на-Дону сотрудники ГИБДД ищут водителя, совершившего наезд на пешехода. Инцидент произошел ночью 16 октября на улице Петренко.

Как стало известно ФАН, водитель, двигаясь в направлении переулка Лазоревого, сбил женщину 1980 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места происшествия.

В результате наезда пешеход получила многочисленные травмы и была доставлена в больницу. Как сообщили очевидцы, с женщиной вес хорошо, сейчас она приходит в себя и восстанавливается.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание правонарушителя.

Ранее ФАН рассказывал, как на 5 км автодороги «Белая Калитва — Апанасовка» погибли три человека. Позже мать троих детей, находящаяся за рулем автомобиля ВАЗ 21099, также скончалась в больнице.