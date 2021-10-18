В ростовских электричках провели рейд по соблюдению масочного режима

Ростов-на-Дону, 18 октября. Роспотребнадзор по Ростовской области начал проверку пригородных поездов.

Как стало известно ФАН, несмотря на большой пассажиропоток, в поездах ближнего следования наблюдаются нарушения правил по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Телеканал «Дон 24» сообщает, что в процессе рейда сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали нарушения масочного режима в одном из пригородных поездов в Орловском районе. Насколько частыми станут подобные рейды и войдут ли они в повседневную практику ведомства, пока неизвестно.

В целом за период с 2020 по 2021 год число проведенных проверок на транспорте с привлечением силовых ведомств составило 2723 эпизода. По их итогам было возбуждено 1647 дел об административных правонарушениях. По части рассмотренных дел общая сумма штрафов превысила 26,5 млн руб., остальные дела, как сообщают в Роспотребнадзоре, находятся в стадии рассмотрения.

Ранее ФАН сообщал, что середина октября отметилась для Ростовской области очередным антирекордом по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. В минувшую пятницу регион установил новый максимальный рекорд за всю историю пандемии с 567 заболевшими в сутки.