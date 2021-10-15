Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 октября 16:07
16:05
Общество
Власти Иркутска сделали вакцинацию от COVID-19 обязательной для некоторых граждан
16:04
Происшествия
Количество погибших при взрыве в шиитской мечети Кандагара выросло до 62
16:03
Происшествия
Супружескую пару наркоманов из Пермского края задержали в ХМАО
16:02
Экономика
Стоимость биткоина увеличилась на 4% за сутки
16:02
Общество
Испанские спасатели вытащат собак из западни с помощью вертолета
16:00
Весь мир
Ливийские службы безопасности арестовали террориста ИГ из Туниса
15:58
Весь мир
Главы МИД Ливии и Турции обсудили подготовку к декабрьским выборам
15:56
Общество
Новые правила вывоза детей за рубеж вступят в силу в России 17 октября
15:54
Политика
Обозреватель портала The Paper предостерег Японию от «ярости Путина» из-за Курил
15:53
Армия
МИД РФ: риски от размещения военных баз ВС США в Центральной Азии превысят любые выгоды
Все новости

Грузовой поезд сошел с рельсов под Ростовом
Происшествия
Грузовой поезд сошел с рельсов под Ростовом
Global Look Press  /  Ilya Galakhov

Ростов-на-Дону, 15 октября. Грузовой поезд сошел с рельсов между Ростовом-на-Дону и Батайском. Как стало известно ФАН, ни один человек в результате ЧП не пострадал.

Сход поезда с рельсов произошел около 14:00 по московскому времени в районе поворота на Азов. Первые сообщения о ЧП появились в региональных социальных сетях. В пресс-службе СКЖД комментировать ситуацию отказались, однако подтвердили факт происшествия.

В данный момент к месту аварии направлены восстановительные поезда для устранения ее последствий. По первоначальным данным, причиной крушения стал проезд поезда на запрещающий сигнал семафора.

Ранее ФАН рассказывал, как под колесами грузового поезда недалеко от города Зверево Ростовской области погиб 40-летний мужчина. Очевидцы утверждают, что человека разрезало пополам.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Грузовой поезд сошел с рельсов под Ростовом
ростов-на-дону сошел с рельсов крушение поезда
Комментировать