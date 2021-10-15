Грузовой поезд сошел с рельсов под Ростовом

Ростов-на-Дону, 15 октября. Грузовой поезд сошел с рельсов между Ростовом-на-Дону и Батайском. Как стало известно ФАН, ни один человек в результате ЧП не пострадал.

Сход поезда с рельсов произошел около 14:00 по московскому времени в районе поворота на Азов. Первые сообщения о ЧП появились в региональных социальных сетях. В пресс-службе СКЖД комментировать ситуацию отказались, однако подтвердили факт происшествия.

В данный момент к месту аварии направлены восстановительные поезда для устранения ее последствий. По первоначальным данным, причиной крушения стал проезд поезда на запрещающий сигнал семафора.

Ранее ФАН рассказывал, как под колесами грузового поезда недалеко от города Зверево Ростовской области погиб 40-летний мужчина. Очевидцы утверждают, что человека разрезало пополам.