Ростовская область бьет рекорды по количеству заболевших коронавирусом

Ростов-на-Дону, 15 октября. Середина октября отметилась для Ростовской области очередным антирекордом по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. В пятницу регион установил новый максимальный рекорд за всю историю пандемии с 567 заболевшими.

Так, с начала недели было зафиксировано четыре рекордных обновления цифры по количеству зараженных. Первый показатель был установлен в понедельник, когда медики выявили 540 больных за сутки. Во вторник и четверг цифра обновилась, показав прирост инфицированных в 552 человека. Пятница продемонстрировала абсолютный антирекорд.

Можно предположить, что и это далеко не предел, ведь на фоне роста количества заболевших больницы для инфицированных заполнены уже на 96,7%, что отражает катастрофичность всей ситуации.

Причем динамика увеличения количества заболевших происходит несмотря на количество привитых, которых сегодня в регионе более 1,61 миллиона.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростовской области планируется введение новых коронавирусных ограничений. Такое решение было принято после выступления главного санитарного врача региона Евгения Ковалева. Какие именно ограничения будут введены, пока неизвестно.