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Боец Тактаров предложил фанатам Хабиба Нурмагомедова померяться силами в Ростове-на-Дону
Общество
Боец Тактаров предложил фанатам Хабиба Нурмагомедова померяться силами в Ростове-на-Дону
Pr Scr instagram.com  /  @olegtaktarov_official

Ростов-на-Дону, 14 октября. Актер и известный боец Олег Тактаров предложил встретиться хейтерам в Ростове-на-Дону, 6 ноября во время 55-го турнира ММА-промоушен BRAVE CF.

Об этом известный спортсмен сообщил накануне в социальных сетях, после того как его оскорбили фанаты известного российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Все началось после того, как Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях выложил пост, где пошутил над Макгрегором, затронув тему избиения москвича тремя дагестанцами в метро. Многие пользователи социальных сетей ударились в критику, не остался в стороне и Олег Тактаров.

Ветеран ММА не одобрил шутку Нурмагомедова, за что фанаты последнего оскорбили родителей Тактарова.

Теперь Олег Тактаров обратился ко всем недовольным и всем желающим встретиться в Ростове-на-Дону.

«Приезжайте и опять затрагивайте моих родственников, после чего заходим в комнату. Остаемся там одни. Кто выходит, тот выходит», — сказал Олег Тактаров.

Ранее ФАН рассказывал, как экс-чемпион UFC Нурмагомедов пошутил над Макгрегором. В Instagram он сравнил потасовку своей команды после поединка с ирландцем с недавней резонансной дракой в московском метро. Нурмагомедов опубликовал фотографию экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях, пошутив над награждением медалью «Доблесть и отвага» избитого тремя дагестанцами Романа Ковалева.

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