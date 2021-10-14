Новое хранилище радиоактивных отходов в Ростовской области обойдется в 56 млн рублей

Ростов-на-дону, 14 октября. Проектированием нового комплекса по захоронению радиоактивных отходов в Дубовском районе Ростовской области займется ООО «Спецпроект» из Санкт-Петербурга.

Победа в конкурсе досталась петербургской компании благодаря снижению стоимости работ по контракту. Изначально сумма составляла 68,5 млн рублей, но аукционные торги снизили стоимость работ до 56 млн, что существенно сократило объем затраченных средств.

Всего в торгах приняли участие две компании. Упомянутый выше ООО «Спецпроект» и московская компания АО «ГСПИ», которая не смогла предложить цену ниже петербургских специалистов.

Основную часть работ планируется выполнить до 2026 года, а в 2028 ввести объект в эксплуатацию.

Ранее ФАН сообщал, что новое хранилище радиоактивных отходов появится в Ростовской области. Новый комплекс разместится в Дубовском районе Ростовской области, недалеко от поселения Жуковский. Согласно документации, территория комплекса займет 5000 кв. м, на которых разместятся площадки переработки и разгрузки. Объем хранилища составит 11 тысяч кубометров радиоактивного мусора и будет состоять из двух узлов.