Жителей Ростовской области могут оставить без тепла из-за многомиллионных долгов

Ростов-на-Дону, 7 октября. Отопительный сезон стартовал в 41 районе Ростовской области, но только в семи из них запуск осуществлен в полном объеме.

Как сообщил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин, в области запущено 1657 котельных, теплоснабжением обеспечено 1936 объектов социальной сферы, из которых 607 зданий лечебных учреждений, 620 детских садов, 643 школы, 66 детских домов и домов престарелых.

Тем не менее в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» говорят, что далеко не все теплоснабжающие организации в регионе могут беспроблемно приступить к выполнению своих прямых обязанностей. Причина кроется в огромных долгах ресурсоснабжающих организаций, которые на сегодня составляют 843 млн рублей.

Так поставщик тепла в Таганроге МУП «Городское хозяйство» имеет задолженность в 272,6 млн рублей, а МУП «НТС» Новочеркасска — около 200 млн рублей. Долг азовского МУП «Теплоэнерго» достиг 97,3 млн рублей.

Как отмечает заместитель директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Павел Бережной, в настоящее время ряд котельных, которые входят в структуры должников, не могут начать отопительный сезон. Дело в том, что эти организации так и не приступили к погашению своей дебиторской задолженности, невзирая на многочисленные штрафы.

По закону администрация каждого муниципального образования в состоянии самостоятельно принять решение о начале отопительного периода. Однако ситуацию с долгами ресурсоснабжающих организаций, кроме самого поставщика услуг, пока никто не комментирует.

Ранее ФАН сообщал, что регулярный отопительный сезон стартовал в Санкт-Петербурге 20 сентября. В домах и квартирах местных жителей батареи уже стали горячими. «Теплосеть Санкт-Петербурга» на основании распоряжения комитета по энергетике и инженерному обеспечению запустила регулярное отопление.