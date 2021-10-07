Ремонт дамбы на Северном водохранилище Ростова обойдется в 26 млн рублей

Ростов-на-Дону, 7 октября. На ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на Низовом водохранилище Ростова, потребуется 26,6 млн рулей. Об этом в своем Instagram аккаунте сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Логвиненко отмечает, что причиной аварии в конце марта стало бревно, которое повредило один из затворов. По его словам, проектно-сметная документация на ремонт оборудования водохранилища уже получила положительное заключение Главгосэкспертизы, а работы по восстановлению займут 4 месяца.

«На сегодняшний день решается вопрос с финансированием. Планируется вынести его обсуждение на октябрьское заседание городской Думы», — заявил градоначальник.

В результате аварии на Низовом водохранилище весной текущего года пришлось спустить всю воду. Обследовав сооружение и выявив причину поломки, было решено произвести его капитальный ремонт.

Ранее ФАН сообщал, что ростовская администрация основательно взялась за реконструкцию и строительство ливневой канализации. На портале госзакупок появилась информация о замене ливневок в Западном микрорайоне донской столицы на сумму 155,1 млн рублей.