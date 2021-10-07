Ростовские школы сократят количество контрольных работ

Ростов-на-Дону, 7 октября. В донских школах сократят количество контрольных работ и снизят нагрузку на учеников после поручения президента РФ Владимира Путина.

В пресс-службе министерства образования Ростовской области сообщили, что помимо сокращения общего числа контрольных по рекомендации главы государства, будет введен учебный график проверочных работ, который в настоящее время обсуждается на уровне регионального правительства.

Частота проверки знаний будет проходить раз в две-три недели по единому графику для всех учителей. То есть ученик каждой школы будет знать, когда именно его ждет контрольная по тому или иному предмету.

В донском министерстве образования уверены, что уровень знаний от подобных нововведений не пострадает, а вот когда именно новая программа заработает — неизвестно. Пока это только в планах.

Ранее ФАН сообщал, что донские педагоги с начала учебного года стали получать доплаты за классное руководство в размере пяти тысяч рублей, а с 2022 года оклады всех учителей возрастут на 50%.