В ковидных госпиталях Ростова не осталось свободных коек

Ростов-на-Дону, 7 октября. Ковидный госпиталь на базе областной клинической больницы уже третьи сутки работает на предельной мощности. Из 670 мест для больных коронавирусом все из них заняты пациентами.

Смертность составляет 11-12%, причем, как отмечают специалисты медицинского учреждения, такие показатели держатся с начала года.

По мнению медработников, ситуация с коронавирусом ухудшается. Если в начале сентября наметился небольшой спад, то сегодня ситуация выглядит крайне тяжелой. При этом все чаще с коронавирусом в больницу попадают молодые ростовчане. В настоящее время на аппаратах ИВЛ в реанимации областной больницы находятся двое детей. Всего количество несовершеннолетних пациентов в РОКБ составляет 17 человек.

В ЦГБ им. Семашко накануне развернули еще 50 коек для больных коронавирусом, однако ситуация не меняется.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, введение локдауна в регионе пока не планируется. Основная задача — не останавливать производство в регионе, а аккуратно его развивать, несмотря на введенные ограничения.

Тем не менее, статистика по заболевшим и умершим в Ростовской области выглядит пугающе. За прошедшие сутки выявлено 514 новых заболевших, умерло 34. На сегодняшний день в регионе привито более 1,5 млн человек, однако ситуация остается напряженной.

Ранее ФАН рассказывал, как заполняемость ковидных госпиталей в Ростовской области приближается к предельной отметке, об этом в ходе заседание оперативного штаба по Ростовской области заявлял главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.