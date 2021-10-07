Красный уровень опасности объявлен в Ростовской области из-за сильного ветра

Ростов-на-Дону, 7 октября. Красный уровень опасности объявили синоптики Ростовской области в связи с сильным ветром и резким падением уровня воды в водоемах региона.

По мнению специалистов, сильный ветер продержится в течение суток 7 октября, что негативно отразится на количестве воды в Дону и Азовском море. По мнению синоптиков, уровень воды может достичь критических отметок и повлиять на водоснабжение региона.

Гидрометцентр предупреждает о порывах ветра до 20 метров в секунду, при которых возможны падения различных конструкций, деревьев и обрывы линий электропередач.

Ранее ФАН сообщал, что постоянные верховые ветра обнажили песчаные острова реки под Ворошиловским мостом и оголили два берега на десятки метров. Обмеление этой осенью коснулось не только Дона. От сильного ветра без воды осталась также река Миус и Азовское море. Это уже отразилось на экономике региона. Грузовые суда не могут выйти из портов, а Таганрог и вовсе ожидает перебоев с водоснабжением, поэтому местный водоканал попросил горожан запастись водой.