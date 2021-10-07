Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 10:28
10:27
Экономика
Цены на элитное жилье в Сочи обогнали московские
10:25
Общество
Компас, часы, «всевидящее око»: водопроводные люки в Самаре стали арт-объектами
10:23
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин признался, что не знает обо всех условиях брачного контракта с Девис
10:20
Происшествия
Сотрудница полиции покончила с собой в Хабаровске
10:19
Происшествия
Белорусские следователи возбудили уголовное дело против сотрудников tut.by
10:19
Политика
Крымский сенатор Цеков осудил экс-главу Литвы Ландсбергиса за слова о «распаде» России
10:19
Экономика
Рынок газовых фьючерсов перешел к коррекции
10:18
Экономика
Старший экономист банка ING Ледент: газопровод «СП-2» поможет снизить цены на топливо
10:09
Шоу-бизнес
Новый бойфренд Анастасии Волочковой переехал жить в ее дом
10:06
Экономика
Средняя зарплата на Дону приблизилась к 38 тысячам рублей
Все новости

Средняя зарплата на Дону приблизилась к 38 тысячам рублей
Экономика
Средняя зарплата на Дону приблизилась к 38 тысячам рублей
murmansk.sledcom.ru  /  СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области

Ростов-на-Дону, 7 октября. Уровень благосостояния населения на Дону растет. По данным ростовских статистов, средняя заработная плата с начала текущего года возросла на 9% и составила 37 820 рублей.

Статисты подсчитали, что самую большую зарплату в регионе получают финансисты и страховщики при среднем заработке в 64 300 рублей, а самой неприбыльной работой, по их мнению, оказалось рыболовство с доходом до 23 тысяч рублей в месяц.

Накануне глава Ростовстата Марина Самойлова обозначила регионы Ростовской области с самыми высокими зарплатами. По ее мнению, хорошие деньги за работу предлагают в Ростове-на-Дону, Волгодонске и Аксае.

Ранее ФАН рассказывал о сокращении количества богатых семей в Ростовской области. По итогам первого квартала 2021 года, число богатых семей в Ростовской области, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сократилось на 36,6 тысяч, что в процентном соотношении составляет 100%. Такие данные приводят специалисты аналитической службы аудит-консалтинговой сети FinExpertiza.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Средняя зарплата на Дону приблизилась к 38 тысячам рублей
ростов на дону средняя зарплата ростовстат благосостояние россиян
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru