Средняя зарплата на Дону приблизилась к 38 тысячам рублей

Ростов-на-Дону, 7 октября. Уровень благосостояния населения на Дону растет. По данным ростовских статистов, средняя заработная плата с начала текущего года возросла на 9% и составила 37 820 рублей.

Статисты подсчитали, что самую большую зарплату в регионе получают финансисты и страховщики при среднем заработке в 64 300 рублей, а самой неприбыльной работой, по их мнению, оказалось рыболовство с доходом до 23 тысяч рублей в месяц.

Накануне глава Ростовстата Марина Самойлова обозначила регионы Ростовской области с самыми высокими зарплатами. По ее мнению, хорошие деньги за работу предлагают в Ростове-на-Дону, Волгодонске и Аксае.

Ранее ФАН рассказывал о сокращении количества богатых семей в Ростовской области. По итогам первого квартала 2021 года, число богатых семей в Ростовской области, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сократилось на 36,6 тысяч, что в процентном соотношении составляет 100%. Такие данные приводят специалисты аналитической службы аудит-консалтинговой сети FinExpertiza.