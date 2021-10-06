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Ростовчанка потребует от городской больницы миллион рублей за смерть мужа
Общество
Ростовчанка потребует от городской больницы миллион рублей за смерть мужа
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Ростов-на-Дону, 6 октября. Ростовчанка потребует через суд от городской больницы №8 один миллион рублей. Именно в такую сумму многодетная мать оценила потерю мужа, который скончался в больничном коридоре.

Женщина уверена, что смерть супруга произошла исключительно по вине медицинских работников. По ее словам, мужчина страдал сахарным диабетом и вечером ему стало плохо. Прибывший врач долго приводил супруга в чувство, ставя капельницы, после чего его увезли на скорой в больницу. 

Женщина не поехала вместе с ним, а осталась с четырьмя детьми дома, пообещав приехать в больницу утром. Однако когда многодетная мать приехала в больницу, к мужу ее не пустили. А через время сообщили о том, что он скончался. В процессе разбирательств, женщина выяснила, что ее супруга даже не оформили как пациента.

Теперь женщина готова подать в суд и доказывать, что во всем виноваты врачи. Ей до сих пор не предоставили заключение патологоанатома, что свидетельствует, по ее мнению, о невозможности установить точную причину смерти супруга.

Ранее ФАН сообщал, что следственный комитет по Ростовской области организовал проверку по факту гибели трехлетнего малыша в ЦГБ города Батайска. Причиной для проверки больницы стало обращение матери умершего в больнице ребенка, после их госпитализации.

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многодетная мать ростов на дону умер в больнице суд с больницей
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