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Три малыша-муфлона появились на свет в Ростовском зоопарке

  /   Обновлено: 06 октября 2021 17:05
Общество
Три малыша-муфлона появились на свет в Ростовском зоопарке
pixabay.com  /  Alexas_Fotos

Ростов-на-Дону, 6 октября. Очередное пополнение случилось в Ростовском зоопарке. Там на свет появились три малыша-муфлона: два мальчика и одна девочка.

По словам сотрудников зоопарка, маленьких муфлонов на свет произвели три самки. Сейчас за зверями можно понаблюдать в экспозиции. Малыши уже окрепли, встали на ноги и с интересом познают мир вокруг себя. При этом они постоянно находятся под внимательным взглядом матерей, которые стараются не отходить далеко от своего увеличившегося стада.

Три малыша-муфлона появились на свет в Ростовском зоопарке
Prt Scr vk.com  / Ростовский-на-Дону зоопарк

Муфлоны представляют собой жвачное парнокопытное животное, ближайшим родственником им приходятся домашние овцы. Местом обитания зверей считается гористая местность, где самки и ягнята сбиваются в стада размером до 100 особей. Однако самцы предпочитают жизнь в одиночестве, присоединяясь к сородичам только в период гона.

В Московском зоопарке тем временем появился новый обитатель — шестилетний тигр Степан, которого спасли из рук браконьеров. Дикий зверь уже успел завоевать любовь своих киперов.

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хорошие новости россии ростовский зоопарк муфлоны
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