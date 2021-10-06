Три малыша-муфлона появились на свет в Ростовском зоопарке

Ростов-на-Дону, 6 октября. Очередное пополнение случилось в Ростовском зоопарке. Там на свет появились три малыша-муфлона: два мальчика и одна девочка.
По словам сотрудников зоопарка, маленьких муфлонов на свет произвели три самки. Сейчас за зверями можно понаблюдать в экспозиции. Малыши уже окрепли, встали на ноги и с интересом познают мир вокруг себя. При этом они постоянно находятся под внимательным взглядом матерей, которые стараются не отходить далеко от своего увеличившегося стада.
Муфлоны представляют собой жвачное парнокопытное животное, ближайшим родственником им приходятся домашние овцы. Местом обитания зверей считается гористая местность, где самки и ягнята сбиваются в стада размером до 100 особей. Однако самцы предпочитают жизнь в одиночестве, присоединяясь к сородичам только в период гона.
В Московском зоопарке тем временем появился новый обитатель — шестилетний тигр Степан, которого спасли из рук браконьеров. Дикий зверь уже успел завоевать любовь своих киперов.