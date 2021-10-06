В Ростове предложили ужесточить правила продажи алкоголя несовершеннолетним

Ростов-на-Дону, 6 октября. В донской столице прошел круглый стол по теме продажи контрафактной алкогольной продукции. Главным камнем преткновения в дискуссии силовых ведомств, собравшихся обсудить проблему, стала реализация алкоголя детям.

Как поясняют участники круглого стола, сегодня, при множестве запретов и ограничений, этот вопрос наиболее актуален. С начала 2021 года, согласно официальной статистике МВД, на территории Ростовской области официально зафиксировано 365 нарушений. При этом привлечено к административной ответственности всего 25 индивидуальных предпринимателей и три юридических лица. Остальные дела по каким-то причинам так и не были рассмотрены, а нарушители наказаны.

По мнению члена общественной палаты Ростовской области Игоря Омельченко, такие показатели говорят о наличии коррупционных схем.

«Когда вы находите какие-то нарушения и выписываете штраф физическому лицу в пять тысяч рублей, их найдет практически любой человек и уже тем более ларек или магазин. Когда вы выпишите штраф от 100 до 150 тысяч, нарушители уже задумаются и, возможно, некоторые даже перестанут торговать», — говорит Игорь Омельченко.

В обсуждении вопроса принимали участие и сотрудники прокуратуры. Они уверены, что многие дела зависают, так как в суд приносят журналы и документы, где сказано, что директор предупреждал продавцов. Можно предположить, что журналы заполняются задним числом, для того, чтобы переложить ответственность с юридического лица на подчиненных, которые могут опять же заплатить штраф как физическое лицо и сэкономить хозяину торговой точки сотни тысяч рублей.

Руководитель регионального отделения «Антидилер» уверен, что такое отношение судов к проблеме является лазейкой для коррупционных схем. Всегда проще договориться за 50 тысяч и переписать нарушение на физическое лицо, заплатив штраф, чем оплатить реальную сумму штрафа для юридических лиц, которая сегодня составляет от 400 до 500 тысяч рублей. С подобным утверждением согласна и областная прокуратура.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / ФАН

Специалисты силового ведомства предлагают, при фактах подобных нарушений, опрашивать продавца на месте. Были ли проведены беседы, предупредили ли его, а также смотреть журнал и документы, на основании которых в суде можно будет оперировать не только доводами, но и фактами.

Но есть еще и другой интересный сюрприз в нашем законодательстве, который открылся в процессе обсуждения этого вопроса. Например в ст. 20.20 КоАП, четко определены места, нахождение в которых в нетрезвом виде может повлечь административное наказание. Однако статьи, строго запрещающей употребление несовершеннолетними алкоголя или других веществ, у нас нет.

В итоге получается, что покупать и продавать алкоголь несовершеннолетним нельзя — могут привлечь, а вот за распитие, увы, порой привлечь не могут.

Безусловно, многие с подобным утверждением не согласятся, однако у одного из специалистов, присутствующих в обсуждении данной проблемы, есть прямые тому доказательства.

«По статье 20.22 КоАП, если ребенок задержан в состоянии опьянения, но родители находятся в другом городе либо на работе, либо ребенок не помнит телефон и у него на момент задержания нет законного представителя, мы ничего не можем сделать. Чтобы составить протокол, естественно, мы должны доказать факт его опьянения. Чтобы доказать факт, мы должны отвезти его в наркологический кабинет, но наркологи не принимают ребенка без законного представителя. Да, мы его помещаем в ЦСНП, но опять же, если он сильно пьян, его не принимают и мы везем его в больницу. Потом, через несколько дней, приезжают родители и в итоге протокол мы составить не можем и все», — поясняет эксперт.

Представители силовых структур и общественных организаций уверены, для решения этой проблемы необходимо выработать абсолютно новый механизм и устранять недоработки в действующем законодательстве, способные не только освобождать от ответственности нарушителей, но и плодить коррупционные схемы.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / ФАН

Ранее ФАН рассказывал, как ростовская общественная организация «Антидилер» проводила рейд по городским аптекам с целью выявления продажи рецептурных препаратов без предъявления документов.