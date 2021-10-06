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Кабмин выделил Ростову 682 млн рублей на ремонт канализации
Общество
Кабмин выделил Ростову 682 млн рублей на ремонт канализации
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Ростов-на-Дону, 6 октября. На реконструкцию ростовского канализационного коллектора № 68 правительство РФ выделило 682,7 млн. рублей. На эти средства областная администрация планирует не только восстановить сооружение, но и защитить его от будущих разрушений.

В кабмине отметили, что федеральный центр помогает регионам с развитием инфраструктуры. Сумму, направленную в Ростовскую область, утвердило правительство на 2022-2023 годы, однако учитывая, что строительство идет с опережением, принято решение выделить деньги сейчас.

В целом на ремонт коллектора в федеральном бюджете заложили один миллиард рублей. Полная реконструкция объекта оценивается в 1,98 миллиарда. Работы в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» планируют завершить к 2023 году. 

Ранее ФАН сообщал, что городская администрация Ростова основательно взялась за реконструкцию и строительство ливневой канализации. Накануне на портале госзакупок появилась информация о замене ливневок в Западном микрорайоне донской столицы на сумму 155,1 млн рублей.

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ростов на дону ремонт коллектора федеральные средства
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