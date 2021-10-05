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В Таганроге пожарные спасли 10 человек из горящей многоэтажки

  /   Обновлено: 05 октября 2021 09:50
Общество
В Таганроге пожарные спасли 10 человек из горящей многоэтажки
Невские Новости

Таганрог, 5 октября. Возгорание произошло в одной из квартир в Таганроге. Причиной ЧП стало замыкание электропроводки, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Около часа ночи в одной из квартир на улице Пальмира Тольятти произошло крупное возгорание. Очевидцы инцидента сообщили о случившемся в экстренную службу спасения. На место ЧП прибыли семь спасателей и три единицы спецтехники. Пожарным удалось оперативно локализовать огонь в пределах квартиры.

По информации ведомства, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Огнеборцы эвакуировали десять человек из горящего дома. Сведений о пострадавших не поступало.

Несколько дней назад сотрудники МЧС спасли девять человек в ходе тушения пожара в доме в центре столицы, сообщало издание РИАМО. Никто во время ЧП не пострадал.

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