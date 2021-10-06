Цены на картофель резко взлетели в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 6 октября. Жители Ростовской области ожидают рекордного роста цен на картофель. По мнению экспертов, с наступлением холодов цена за килограмм овоща может достигнуть 80 рублей, а в середине зимы и вовсе достигнуть рекордных отметок.

Не секрет, что Ростовская область хлебный, а не картофельный край. Однако в этом году, как отмечают в региональном министерстве сельского хозяйства, урожай картофеля составил 142 тысячи тонн, что превысило показатели прошлого года на 5 тысяч. Тем не менее цена на овощи и не думает снижаться, а причину повышения цены в Минсельхозе видят в проблеме хранения урожая.

«Проблема в том, что негде хранить урожай. Многие владельцы хозяйств продают картофель в Москву или Санкт-Петербург, туда, где цены выше», — комментирует ситуацию с ценами советник президента торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш.

Уже сегодня закупочная цена картофеля колеблется в пределах 30 рублей за килограмм. Если посмотреть на аналогичные показатели прошлого года, то цена была в пределах 11-12 рублей.

В первых числах октября на ростовских рынках килограмм картофеля в розницу можно было приобрести по 45-50 рублей, однако были и ценники по 75. Тем не менее, эксперты предрекают очередное подорожание овощей с наступлением первых холодов. По самым благоприятным прогнозам цена за килограмм картофеля составит 80 рублей, так как ранний картофель уже передан на реализацию, а сбор позднего урожая испортили погодные условия.

В региональном правительстве ситуацию с ценами на овощи пока не комментируют, так как главная задача — сдержать цены на хлеб.