Верховой ветер привел к обмелению реки Дон и Азовского моря

Ростов-на-Дону, 6 октября. Река Дон сильно обмелела. Постоянные верховые ветра обнажили песчаные острова реки под Ворошиловским мостом и оголили два берега на десятки метров.

Обмеление этой осенью коснулось не только Дона. От сильного ветра без воды осталась также река Миус и Азовское море. Это уже отразилось на экономике региона. Грузовые суда не могут выйти из портов, а Таганрог и вовсе ожидает перебоев с водоснабжением, поэтому местный водоканал попросил горожан запастись водой.

В региональном гидрометцентре отмечают, что ветровые сгоны достаточно популярны на Дону, они наблюдаются каждый год весной и осенью. В настоящее время падение воды не достигло критических отметок но с сохранением ветра, реки могут обмелеть еще сильнее. По прогнозу синоптиков, ветер продлится еще неделю.

Ранее ФАН рассказывал, как первый зампред Совфеда Андрей Яцкин назвал эффективное управление водными ресурсами важной опорой устойчивого развития «зеленой экономики». По его словам, основные проблемы связаны с обмелением и загрязнением рек, а также деградацией экосистем и безрезультативным использованием водоемов.