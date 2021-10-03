Мужчина расстрелял из травматического пистолета двоих парней в Новочеркасске

Ростов-на-Дону, 3 октября. Двое жителей Новочеркасска получили ранения при встрече с 34-летним мужчиной. Инцидент случился накануне поздним вечером.

Как сообщает портал DonDay, ребята в компании из четырех человек отмечали день рождения во дворе пятиэтажного дома. Когда стали мерзнуть, сели в машину. По словам потерпевших, из ниоткуда появился мужчина, открыл дверь авто и начал стрелять.

В результате инцидента один из парней получил ранение в ногу, другому пули попали в спину и голову. Стрелок с места происшествия скрылся, а ребята поехали в БСМП, где им оказали первую помощь.

Очевидцы утверждают, что причиной конфликта стала громкая музыка из автомобиля. Причем стрелок также оказался в травматологическом отделении той же больницы с сотрясением мозга, множественными ушибами и травмой правого глаза. Разобраться в этой ситуации еще предстоит сотрудникам МВД.

Ранее ФАН рассказывал, как в центре Ростова неизвестный мужчина открыл огонь по автомобилю, в котором находились люди. По словам очевидцев, все началось со словесной перепалки, после чего один из участников открыл огонь по автомобилю BMW, сел в другую машину и уехал.