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Мужчина расстрелял из травматического пистолета двоих парней в Новочеркасске
Происшествия
Мужчина расстрелял из травматического пистолета двоих парней в Новочеркасске
wikipedia.org  /  Stanislav S. Yanchenko

Ростов-на-Дону, 3 октября. Двое жителей Новочеркасска получили ранения при встрече с 34-летним мужчиной. Инцидент случился накануне поздним вечером.

Как сообщает портал DonDay, ребята в компании из четырех человек отмечали день рождения во дворе пятиэтажного дома. Когда стали мерзнуть, сели в машину. По словам потерпевших, из ниоткуда появился мужчина, открыл дверь авто и начал стрелять. 

В результате инцидента один из парней получил ранение в ногу, другому пули попали в спину и голову. Стрелок с места происшествия скрылся, а ребята поехали в БСМП, где им оказали первую помощь. 

Очевидцы утверждают, что причиной конфликта стала громкая музыка из автомобиля. Причем стрелок также оказался в травматологическом отделении той же больницы с сотрясением мозга, множественными ушибами и травмой правого глаза. Разобраться в этой ситуации еще предстоит сотрудникам МВД.

Ранее ФАН рассказывал, как в центре Ростова неизвестный мужчина открыл огонь по автомобилю, в котором находились люди. По словам очевидцев, все началось со словесной перепалки, после чего один из участников открыл огонь по автомобилю BMW, сел в другую машину и уехал.

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ростовская область новочеркасск расстрелял людей
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