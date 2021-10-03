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Ростовские секции и кружки прекращают работу в связи с эпидемиологической обстановкой

  /   Обновлено: 03 октября 2021 17:39
Общество
Ростовские секции и кружки прекращают работу в связи с эпидемиологической обстановкой
pskovgorod.ru  /  Пресс-служба ОМСУ Пскова

Ростов-на-Дону, 3 октября. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 4 октября в Ростовской области прекращают работу детские секции и кружки. Об этом сообщили в управлении информационной политики региона, ссылаясь на постановление губернатора.

Кроме того, новые ограничения коснутся и работы организаций по дополнительному образованию несовершеннолетних. 

Сегодня стало известно, что в 104 школах Ростовской области, часть классов также переходит на дистанционное обучение. Полностью на карантин уже закрыли три сельские школы. В настоящее время на дистанционном обучении находится 229 классов. В 40 детских садах области 49 групп закрылись на карантин.

Вернуться к нормальным формам обучения и посещаемости планируется с 1 ноября текущего года. 

Ранее ФАН сообщал, что по словам главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, перевод учащихся на дистанционное обучение — решение преждевременное.

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ростовская область дистанционное образование ограничения covid-19
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