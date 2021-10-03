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Ростовская чиновница получила 4 года колонии за хищение социальных выплат
Происшествия
Ростовская чиновница получила 4 года колонии за хищение социальных выплат
komi.sledcom.ru  / 

Ростов-на-Дону, 3 октября. В Ростовской области вынесли приговор двум работникам социальной сферы. Женщин признали виновными в мошенничестве при выплатах социальных пособий.

Как пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры, бывшая заведующая территориальным отделом социальной защиты населения обманным путем похитила более 400 тыс. рублей, которые выделялись из регионального бюджета на выплаты социальных пособий жителям Верхнедонского района. Кроме того, бывшей чиновнице удалось подговорить главного бухгалтера автотранспортного предприятия, чтобы та помогла изготовить фиктивную справку о зарплате ниже установленного прожиточного минимума, на основании которой полагается социальная выплата в течение 3 месяцев, в общей сумме 29 тыс. рублей. После получения денежных средств, экс-чиновница перевела своей подельнице 20 тысяч, однако вину свою так и не признала. Главбух транспортного предприятия во всем раскаялась и возместила государству причиненный ущерб.

По решению суда чиновница получила 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а бухгалтер отделалась условной мерой наказания на 1 год и 6 месяцев. Также суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил взыскать денежные средства в размере 400 тысяч рублей с бывшей чиновницы.

Ранее ФАН рассказывал, как жительницу Ростовской области отправили на 4 года в колонию за истязания 7-летней дочери. Молодая мать совместно с мужем периодически избивали своего ребенка, приковывали девочку к батарее, связывали руки и ноги практически за любые проступки. 

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ростовская область социальные выплаты хищение бюджетных средств
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