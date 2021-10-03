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Стало известно число ростовских призывников, которых заберут служить в рамках осенней кампании
Общество
Стало известно число ростовских призывников, которых заберут служить в рамках осенней кампании
donland.ru  /  пресс-служба администрации Ростовской области

Ростов-на-Дону, 3 октября. Четыре тысячи дончан пополнят ряды вооруженных сил в рамках осенней призывной кампании. Об этом накануне сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Замгубернатора отметил, что большинство призывников пройдет службу на территории ЮВО. 300 из них направятся в воинские части с учетом своей воинской специальности, а 15 человек будут служить в Президентском полку кремлевской комендатуры.

«Сегодня на территории области действует 62 призывных комиссии в муниципальных образованиях, не считая областной. Мероприятия по призыву на военную службу проходят с соблюдением всех противоэпидемических мер», — добавил Вадим Артемов.

В настоящее время во всех призывных пунктах раз в день проводится санитарная обработка. Все пункты обеспечены необходимым медицинским оборудованием, а призывники проходят термометрию и тесты. По прибытии в места несения службы каждый из них пройдет и двухнедельный карантин. 

Ранее ФАН сообщал, что осенний призыв на военную службу стартовал во всех субъектах РФ с 1 октября. Как сообщило министерство обороны, призывникам будет выдана одежда в соответствии с распределением по войскам. Помимо этого, молодые люди получат персональные электронные карты и контейнеры, предназначенные для личных вещей.

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ростов на дону призывники осенний призыв служба в армии
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