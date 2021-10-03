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Самолет рейсом Москва — Крым экстренно приземлился в Ростове-на-Дону

  /   Обновлено: 03 октября 2021 12:06
Происшествия
Самолет рейсом Москва — Крым экстренно приземлился в Ростове-на-Дону
pexels.com

Ростов-на-Дону, 3 октября. Самолет авиакомпании S7 Airlines, совершавший рейс Домодедово — Симферополь, произвел вынужденную посадку в Ростове-на-Дону.

Причиной ЧП называется техническая неисправность левого двигателя самолета «Боинг 737». Лайнер благополучно приземлился. В результате происшествия никто не пострадал. На борту находятся 171 пассажир и шесть членов экипажа. В настоящее время готовится вылет резервного самолета.

Экипаж самолета Bombardier ранее при посадке в Казани заметил неопознанный объект. Пилот сообщил о встрече с белым шаром в небе. Объект был небольшого размера и не помешал посадке лайнера.

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