Самолет рейсом Москва — Крым экстренно приземлился в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 3 октября. Самолет авиакомпании S7 Airlines, совершавший рейс Домодедово — Симферополь, произвел вынужденную посадку в Ростове-на-Дону.

Причиной ЧП называется техническая неисправность левого двигателя самолета «Боинг 737». Лайнер благополучно приземлился. В результате происшествия никто не пострадал. На борту находятся 171 пассажир и шесть членов экипажа. В настоящее время готовится вылет резервного самолета.

Экипаж самолета Bombardier ранее при посадке в Казани заметил неопознанный объект. Пилот сообщил о встрече с белым шаром в небе. Объект был небольшого размера и не помешал посадке лайнера.