В Ростове-на-Дону модернизируют трамвайное сообщение за 15,4 млрд рублей

Ростов-на-Дону, 2 октября. На модернизацию трамвайных линий в городе выделят 15,4 млрд рублей. Об этом накануне сообщили в правительстве Ростовской области.

Для создания высокоскоростного трамвайного сообщения, которое станет альтернативой долгожданному метро, Ростовская область направит 15,4 млрд рублей в виде инфраструктурного бюджетного кредита. Кроме того, как пояснили в управлении информационной политики региона, будет привлечено 69,3 млрд рублей внебюджетных средств.

Идею создания скоростного трамвая в донской столице поддержал и вице-премьер Марат Хуснуллин, который возглавил заседание правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. По его словам, потребность субъектов в финансировании с использованием механизма инфраструктурных бюджетных кредитов — большая, что свидетельствует об активной работе на местах и развитии комфортной городской среды.

На выделенные деньги в Ростове-на-Дону появится более 76 км новых трамвайных путей. Будет произведена реконструкция 46 км существующей сети, а также закуплены подвижные составы в количестве 98 трамвайных вагонов.

По задумке авторов проекта, новые трамвайные линии соединят центр города с такими районами как Левенцовский, Верхний Темерник, Суворовский и Вересаева. В планах проложить пути и на территорию будущей застройки — левый берег Дона.

Ранее ФАН сообщал, что тендер на закупку трех автобусов с отсеком для задержанных, разместило управление МВД Ростовской области на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 19,3 млн рублей.