Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 12:58
12:58
Экономика
Аналитик Бодрова: рост цен на овощи продолжится в России
12:58
Происшествия
Инспектор МРЭО ответит в суде за взятки при сдаче экзамена на права в Ленобласти
12:56
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин в беседе с ФАН высказался о воссоединении группы «Тату»
12:52
Спорт
Российский мотогонщик впервые в истории стал чемпионом мира по спидвею
12:46
Шоу-бизнес
Куплетист Бандурин написал обидную частушку про Дубовицкую после конфликта
12:44
Политика
Политолог Бредихин посоветовал Украине взять пример с Венгрии по отношениям с Россией
12:39
Происшествия
Жительница Самары получила травмы от обрушения потолка в собственной квартире
12:34
Происшествия
Уроженец Дагестана подозревается в хулиганстве после стрельбы из автомата в Петербурге
12:33
Происшествия
Подросток на электросамокате сбил двух человек в Петербурге
12:33
Общество
Рак стал причиной смерти французского предпринимателя Бернара Тапи
Все новости

Ростовчане в октябре смогут увидеть метеорные потоки Дракониды и Ориониды

  /   Обновлено: 03 октября 2021 12:30
Общество
Ростовчане в октябре смогут увидеть метеорные потоки Дракониды и Ориониды
pixabay.com  / 

Ростов-на-Дону, 3 октября. В октябре текущего года жителей Ростовской области ждет небывалое зрелище. Невооруженным глазом они смогут наблюдать метеорный поток и звездопад. Первое удивительное небесное явление пройдет в ночь с 8 на 9 октября, а второе — 22 числа.

Уже с 6 октября в звездном небе над Ростовом пролетит метеорный поток Дракониды, который берет свое начало от кометы 21P, или Джакобини-Циннера. Своего максимума поток достигнет 8 октября, а наблюдать за ним лучше всего, как утверждают астрономы, в предутренние часы до восхода солнца. Сам радиант расположен в созвездии Дракона, отсюда и название этого потока. Удивительно, но активность данного потока переменна. Например, в 1933 и 1946 годах наблюдались метеорные ливни с несколькими тысячами метеоров в час, потом было долгое затишье с небольшим потоком в 2011 году.

Ориониды пролетят чуть позже, но также в октябре. Своим названием это метеорный поток обязан созвездию Орион. Во время активности создается впечатление, что метеоры вылетают прямо из центра созвездия. 

Этот поток встречается регулярно — два раза в год. Основной пик активности приходится на май и октябрь. Его также часто связывают с кометой Галлея, называя метеоры ее остатками.

Ранее ФАН рассказывал, как в минувший август жители Татарстана наблюдали звездопад Персеиды. В ночь с 12 на 13 августа в небе появилось несколько сотен метеоров. Космические тела можно было наблюдать с полуночи до рассвета. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ростовчане в октябре смогут увидеть метеорные потоки Дракониды и Ориониды
космос звездопад ростов на дону метеорные потоки наблюдения за небом дракониды ориониды
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru