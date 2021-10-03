Ростовчане в октябре смогут увидеть метеорные потоки Дракониды и Ориониды

Ростов-на-Дону, 3 октября. В октябре текущего года жителей Ростовской области ждет небывалое зрелище. Невооруженным глазом они смогут наблюдать метеорный поток и звездопад. Первое удивительное небесное явление пройдет в ночь с 8 на 9 октября, а второе — 22 числа.

Уже с 6 октября в звездном небе над Ростовом пролетит метеорный поток Дракониды, который берет свое начало от кометы 21P, или Джакобини-Циннера. Своего максимума поток достигнет 8 октября, а наблюдать за ним лучше всего, как утверждают астрономы, в предутренние часы до восхода солнца. Сам радиант расположен в созвездии Дракона, отсюда и название этого потока. Удивительно, но активность данного потока переменна. Например, в 1933 и 1946 годах наблюдались метеорные ливни с несколькими тысячами метеоров в час, потом было долгое затишье с небольшим потоком в 2011 году.

Ориониды пролетят чуть позже, но также в октябре. Своим названием это метеорный поток обязан созвездию Орион. Во время активности создается впечатление, что метеоры вылетают прямо из центра созвездия.

Этот поток встречается регулярно — два раза в год. Основной пик активности приходится на май и октябрь. Его также часто связывают с кометой Галлея, называя метеоры ее остатками.

Ранее ФАН рассказывал, как в минувший август жители Татарстана наблюдали звездопад Персеиды. В ночь с 12 на 13 августа в небе появилось несколько сотен метеоров. Космические тела можно было наблюдать с полуночи до рассвета.