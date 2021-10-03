Азовчанку будут судить за смерть ее внучки

Ростов-на-Дону, 3 октября. Пожилая азовчанка обвиняется в причинении смерти по неосторожности своей 15-летней внучке, страдающей тяжелым заболеванием центральной нервной системы.

Как пояснили в следственном управлении СК по Ростовской области, в июле текущего года обвиняемая находилась во дворе собственного домовладения вместе со своей внучкой. Бабушка посадила девочку в бассейн с водой и ненадолго отлучилась. За время отсутствия женщины несовершеннолетняя опрокинулась в воду и захлебнулась. По версии следствия, гибель ребенка произошла по вине 57-летней женщины.

Экспертиза установила, что смерть внучки действительно наступила в результате утопления. По данному инциденту собрана достаточная доказательственная база для передачи дела в суд.

Ранее ФАН сообщал, что суд Октябрьского района Ростова-на-Дону приговорил председателя ТСЖ «Восход» к 2,5 года ограничения свободы за причинение смерти ребенку по неосторожности.