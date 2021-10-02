Новый яхтенный маршрут для туристов из Таганрога в Крым запустят в следующем году

Ростов-на-Дону, 2 октября. «Под парусом из Меотиды» — именно так называется новый яхтенный маршрут, который тестируют разработчики в Ростовской области. По их задумке, он соединит Ростовскую область с Крымом и станет одним из самых любимых для туристов.

Как отметили в управлении информационной политики региона, маршрут разработан в рамках межрегионального проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». В экспертном туре принимают участие профессионалы яхтенного спорта и представители разработчика, именно им предстоит первыми проплыть от Таганрога до Симферополя.

Маршрут берет начало в Таганроге, далее он пролегает через несколько городов Краснодарского края и Республики Крым.

Разработчики, чьи идеи получили одобрение Ростуризма, уверены, что в 2022 году маршрут станет доступен широкой публике. Яхты будут принимать на борт туристов, которые смогут не только попутешествовать под парусом из Таганрогского залива до Черноморского побережья Республики Крым, но и посещать во время плавания туристические объекты, имеющие отношение к Боспорскому царству.

Ранее ФАН сообщал, что программа развития внутреннего туризма рассчитана на срок до 2030 года. За это время планируется привлечь 529 миллиардов рублей из федерального бюджета и еще 72 миллиарда из региональных средств.