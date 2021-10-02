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На новом кладбище Ростова-на-Дону построят крематорий
Общество
На новом кладбище Ростова-на-Дону построят крематорий
pixabay.com  / 

Ростов-на-Дону, 2 октября. На новом ростовском кладбище в Мясниковском районе скоро заработает крематорий, который построит частный инвестор.

Инвестор нового крематория уже согласовал проект строительства и получил положительное заключение государственной экспертизы. Как стало известно, крематорий возведет Омская мемориальная организация, которой руководит бизнесмен Денис Костылев. По его словам, здание будет сдано в эксплуатацию в начале следующего года.

В настоящее время в донской столице работает один крематорий, расположенный на Северном кладбище. Нагрузки настолько велики, что некоторые ростовчане вынуждены неделями стоять в очереди на кремацию тел своих родственников. 

Ранее ФАН рассказывал, какие сложности возникли при строительстве крематория в Самарской области. Представители администрации озвучили намерение построить крематорий на территории Красноярского района, примерно в трех десятках километров от границы областного центра, однако жители выступили против.

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