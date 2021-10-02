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Ростовская полиция потратит 19,3 млн рублей на покупку новых автозаков
Общество
Ростовская полиция потратит 19,3 млн рублей на покупку новых автозаков
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ярослава Замысловатова

Ростов-на-Дону, 2 октября. Тендер на закупку трех автобусов с отсеком для задержанных, разместило региональное МВД на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 19,3 млн рублей.

Аукцион на поставку спец транспорта пройдет 12 октября, а прием заявок на участие в тендере продлится до 8-го. Главные требования, которые предъявляет заказчик — это должны быть вагонного типа транспортные средства белого цвета с нанесенными знаками полиции. В новых автобусах, помимо кабины водителя, должен располагаться отсек для сотрудников и отдельно для задержанных, куда помещается не менее 20 человек. Машины должны быть оборудованы внутренними устройствами видеосъемки и записи голоса. Вес нового автозака не должен превышать десяти тонн. 

Ранее ФАН сообщал, что ростовский вертолетный завод перестроит свои подвальные помещения в бомбоубежище на 950 человек. Такая информация появилась на сайте госзакупок с ценой контракта в 9,3 млн рублей.

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мвд госзакупки ростов на дону автозаки
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