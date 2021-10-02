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Проезд в общественном транспорте подорожает в трех городах Ростовской области
Общество
Проезд в общественном транспорте подорожает в трех городах Ростовской области
Дмитрий Коломиец  / 

Ростов-на-Дону, 2 октября. В начале октября проезд в общественном транспорте трех городов Ростовской области подорожает. Цены повысятся в Азове, Таганроге и Шахтах.

В Таганроге с 5 октября проезд в общественном транспорте возрастет до 25 рублей. Об этом накануне сообщили представители компаний-перевозчиков: ООО «Пассажиртранс», ООО «Автолайн» и ООО «Автолайн-КО».

В Азове стоимость городского транспорта останется без изменений, а вот межпоселковые перевозки поднимутся на 15 рублей. В Шахтах проезд в общественном транспорте поднимут до 27 рублей, что сделает его самым дорогим в Ростовской области.

Кроме того, с 1 октября уже возросли тарифы на перевозки Батайск-Ростов на 5 рублей и теперь за проезд в автобусе, горожанам придется выложить 35 рублей.

Также с начала октября возросли цены на проезд и в городском транспорте Волгодонска, теперь поездка в общественном транспорте будет стоить 24 рубля, вместо привычных 19-ти.

Стоит ли ожидать повышения тарифов за проезд в донской столице, пока неизвестно. Скорее всего этот вопрос рассмотрят после выборов главы городской администрации.

Ранее ФАН сообщал, что в правительстве Ростовской области пересмотрят план развития региона под названием «Стратегия-2030», такие меры приняты в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. 

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