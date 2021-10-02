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Ростовские власти внесут изменения в «Стратегию-2030» из-за коронакризиса
Общество
Ростовские власти внесут изменения в «Стратегию-2030» из-за коронакризиса
Федеральное агентство новостей  /  Макс Чуев

Ростов-на-Дону, 2 октября. В региональном правительстве пересмотрят план развития региона под названием «Стратегия-2030», такие меры приняты в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. 

Известно, что губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил внести изменения в план социально-экономического развития. Обсуждения внесенных изменений пройдут в первой половине октября текущего года. 

«Корректировка стратегии проведена в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации, а также предложений экспертного сообщества. Проект стратегии подлежит общественному обсуждению, а после внесения изменений будет направлен на согласование», — пояснили в управлении информационной политики региона.

«Стратегия -2030» была принята в регионе в 2018 году. Согласно документу, к 2030 году продолжительность жизни дончан должна была возрасти до 81 года, а доходы населения увеличиться до 100 тысяч рублей на душу населения. 

Ранее ФАН сообщал, что заполняемость ковидных госпиталей в Ростовской области приближается к предельной отметке, об этом в ходе заседание оперативного штаба по Ростовской области заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

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ростовская область голубев стратегия-2030
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